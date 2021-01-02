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Журналист ESPN Питерс: Пономарёв забил красивый гол, у него потрясающий МЧМ

Журналист ESPN Питерс: Пономарёв забил красивый гол, у него потрясающий МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Обозреватель американского телеканал ESPN Крис Питерс прокомментировал гол нападающего сборной России Василия Пономарёва в матче 1/4 финала МЧМ-2021 со сборной Германии.

«У Пономарёва потрясающий молодёжный чемпионат мира. Это один из моих фаворитов драфта-2020 НХЛ, он забил очень эффектный гол в меньшинстве. Великолепный, техничный выход один на один. Пономарёв — один из тех парней, кто выводит свою игру на более высокий уровень в международных матчах. Редко видел его незаметным в игре за сборную», — отметил Питерс в своём «твиттере».

Напомним, в эти минуты проходит четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2021 между сборными России и Германии. Счёт был открыт на 10-й минуте встречи благодаря шайбе Василия Пономарёва. Сборная России в тот момент играла в меньшинстве. В первом периоде шайб больше заброшено не было.

Сборная России забросила в меньшинстве в четвертьфинале с командой Германии
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