Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021

Сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова.
На 10-й минуте встречи, после удаления защитника Даниила Чайки, игрок обороны Семён Чистяков из своей зоны сделал передачу на ход форварду Василию Пономарёву, тот убежал «один в ноль» и, красиво обыграв вратаря, послал шайбу в пустые ворота.
На 29-й минуте встречи россияне удачно сыграли в отборе за чужими воротами. Затем форвард Егор Афанасьев из угла отпасовал в центр зоны, откуда Данил Башкиров бросил точно в цель, увеличив преимущество россиян.
На 44-й минуте Флориан Элиас, быстро сработал в отборе в зоне сборной России, исполнив кистевой бросок, на который Аскаров не сумел среагировать.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 2 января 2021
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