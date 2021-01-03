«Мерседес», врезавшийся в театр Вахтангова в новогоднюю ночь, был угнан у жены Паршина
«Мерседес», врезавшийся в театр имени Вахтангова в новогоднюю ночь, был угнан у жены хоккеиста Дениса Паршина, информирует телеграм-канал Mash.
Сообщается, что Елена Паршина оставила свою машину на автомойке, а сама отправилась отмечать Новый год с мужем. Мойщик же решил воспользоваться случаем и прокатиться на машине.
Около 11 часов вечера он влетел в здание театра возле памятника Вахтангову и скрылся с места. Паршиной мужчина позвонил сам, вину признал, но потом, когда подсчитал, какой может быть сумма возмещения ущерба, передумал и стал всё отрицать.
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