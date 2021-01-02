Каменский — о проблемах России с дисциплиной: в полуфинале такое может дорого обойтись

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал победу молодёжной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года с командой Германии (2:1).

«Хорошо, что идём дальше. Надо разобрать ошибки и настраиваться на победу. Пропустили в третьем периоде нелепый гол, немцы психологически воспряли, хотя это вообще не вытекало из логики. Но наши ребята достойно справились, держали игру в руках.

Тренерскому штабу надо чуть пожёстче объяснять ребятам, что так удаляться нельзя. В полуфинале такое может дорого обойтись. Думаю, с ними поговорят, чтобы ребята понимали это. Нет особой разницы на кого попадать в полуфинале. Команды одинаковые, все могут выиграть», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.