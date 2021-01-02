Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чинахов должен сыграть в полуфинале МЧМ-2021

Чинахов должен сыграть в полуфинале МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о том, когда ждать возвращения в строй нападающего команды Егора Чинахова.

Отмечается, что форвард должен вернуться к полуфинальному матчу российской сборной.

Напомним, нападающий Егор Чинахов получил травму в первом периоде матча со сборной Австрии в эпизоде, в котором он заработал буллит для Родиона Амирова. Форвард пропустил четвертьфинальную встречу с командой Германии (2:1).

Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие сборной Василий Пономарёв и Данил Башкиров.

Участие Егора Чинахова в матче со сборной Германии находится под вопросом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021