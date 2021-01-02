Чинахов должен сыграть в полуфинале МЧМ-2021
Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о том, когда ждать возвращения в строй нападающего команды Егора Чинахова.
Отмечается, что форвард должен вернуться к полуфинальному матчу российской сборной.
Напомним, нападающий Егор Чинахов получил травму в первом периоде матча со сборной Австрии в эпизоде, в котором он заработал буллит для Родиона Амирова. Форвард пропустил четвертьфинальную встречу с командой Германии (2:1).
Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие сборной Василий Пономарёв и Данил Башкиров.
Участие Егора Чинахова в матче со сборной Германии находится под вопросом
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