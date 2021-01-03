Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шведский нападающий Сёдерблом во второй раз на МЧМ-2021 забил гол клюшкой между коньков

Шведский нападающий Сёдерблом во второй раз на МЧМ-2021 забил гол клюшкой между коньков
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий сборной Швеции Эльмер Сёдерблом забросил эффектную шайбу в четвертьфинальной встрече с командной Финляндии.

На 18-й минуте матча Лукас Рэймонд исполнил пас на пятак, откуда Сёдерблом, не прикрываемый защитниками, бросил из-под нога. Вратарь Кари Пииройнен не смог выручить сборную Финляндии.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ. Права на видео принадлежат ИИХФ.

Сёдерблом во второй раз на турнире забивает подобным образом. Первую шайбу нападающий забросил в стартовой для своей команды встрече со сборной Чехии.

К первому перерыву сборная Швеции выигрывает у команды Финляндии со счётом 2:0. На 15-й минуте счёт открыл Лукас Рэймонд. На 18-й Сёдерблом увеличил преимущество шведской сборной эффектным голом.

Нападающий сборной Швеции Сёдерблом забил гол клюшкой между коньков
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021