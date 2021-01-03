Шведский нападающий Сёдерблом во второй раз на МЧМ-2021 забил гол клюшкой между коньков
Нападающий сборной Швеции Эльмер Сёдерблом забросил эффектную шайбу в четвертьфинальной встрече с командной Финляндии.
На 18-й минуте матча Лукас Рэймонд исполнил пас на пятак, откуда Сёдерблом, не прикрываемый защитниками, бросил из-под нога. Вратарь Кари Пииройнен не смог выручить сборную Финляндии.
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ. Права на видео принадлежат ИИХФ.
Сёдерблом во второй раз на турнире забивает подобным образом. Первую шайбу нападающий забросил в стартовой для своей команды встрече со сборной Чехии.
К первому перерыву сборная Швеции выигрывает у команды Финляндии со счётом 2:0. На 15-й минуте счёт открыл Лукас Рэймонд. На 18-й Сёдерблом увеличил преимущество шведской сборной эффектным голом.
Нападающий сборной Швеции Сёдерблом забил гол клюшкой между коньков
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