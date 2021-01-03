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Зеграс лидирует в гонке бомбардиров МЧМ-2021 и может показать лучший результат в XXI веке

Зеграс лидирует в гонке бомбардиров МЧМ-2021 и может показать лучший результат в XXI веке
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В заключительном четвертьфинале молодёжного чемпионата 2021 года по хоккею сборная США обыграла команду Словакии (5:2).

Одним из главных героев матча снова стал нападающий сборной Америки Тревор Зеграс, проводящий невероятный турнир. Проспект «Анахайм Дакс», оформив ассистентский дубль, продлил результативную серию до пяти матчей. В активе Тревора шесть заброшенных шайб и девять результативных передач, что позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров МЧМ-2021.

Благодаря выходу в полуфинал турнира сборная США гарантировала себе ещё два матча на мировом первенстве. Зеграс может показать лучший результат в XXI веке по набранным очкам на одном МЧМ. На данный момент лучший результат за два последних десятилетия принадлежит форварду «Сент-Луис Блюз» Брэйдену Шенну, набравшему 18 очков в 2011 году в составе сборной Канады.

Ни один игрок сборной России не вошёл в топ-10 бомбардиров по итогам групповой стадии МЧМ
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