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Рённмарк: грустно видеть парней такими расстроенными. Они сделали всё, но этого не хватило

Рённмарк: грустно видеть парней такими расстроенными. Они сделали всё, но этого не хватило
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной Швеции Йоэль Рённмарк прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года с командой Финляндии (2:3).

«Тяжёлые чувства, потому что мы невероятно расстроены. Очень тяжело видеть парней такими грустными. Они сделали всё, но сегодня этого не хватило для победы. После завершения матча у нас состоялась короткое общение. Я не знаю, останутся ли мои слова в их памяти, но я хотел поблагодарить всех за поездку в Канаду и приложенные усилия. Хочу пожелать им удачи в будущем, у них впереди потрясающая карьера. Впрочем, возможно, это совсем не то, о чём они думают сейчас.

Трудно что-то говорить по нашему выступлению на чемпионате мира. Мы пробились в четвертьфинал и провели классный матч с Финляндией. Мы проиграли эту встречу, и все понимают, что это значит. Проигрывать в четвертьфинале совсем не весело, вдвойне обидно проиграть финнам. В будущем мы подведём итоги турнира, а сейчас это слишком сложно», — признался Рённмарк.

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