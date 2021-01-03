Третьяк: канадцы есть канадцы. Наше первое звено ещё не сказало своего слова

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от полуфинального матча МЧМ-2021 между молодёжными сборными России и Канады.

«Канадцы есть канадцы, играют агрессивно, хорошо катаются, слаженные звенья, не проиграли ни одного матча. Будет настоящий бой, молодёжь, как вы знаете, непредсказуемая. Наши обыграли американцев, показав хороший матч, потом проиграли чехам. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно.



Наше первое звено (Амиров – Хуснутдинов – Подколзин. — Прим. «Чемпионата») еще не сказало своего слова. С немцами оно не забило ничего и должно показать, что является первой тройкой. В нём собраны мастера высокого класса. Надеемся, в следующих матчах они себя покажут», – цитирует Третьяка ТАСС.