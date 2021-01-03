Канарейкин: Ларионов может привести нашу сборную к победе. Пора завоёвывать чемпионство

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Мы должны прибавить во всех компонентах. Если говорить об атаке — в агрессии. Более активно дорабатывать каждую шайбу и подтянуть большинство. Были, конечно, хорошие моменты, забивали и реализовывали. Также важна дисциплина и чтобы нам, скажем так, фортануло. Не думаю, что судейство будет ключевым фактором. Оценю шансы в этой встрече 50 на 50. Пожелаю нашей команде успеха и показать свою лучшую игру.

Работа Ларионова? Это звёздный шанс Игоря. Вся страна смотрит за чемпионатом, хочется, чтобы у него всё получилось. Если Ларионов взялся за эту работу, а он настоящий профессионал и авторитет, значит, он готов нести этот груз ответственности. Он может привести нашу сборную к победе. Мы уже заждались, 10 лет без побед. Пора завоёвывать чемпионство», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.