Канарейкин: Ларионов может привести нашу сборную к победе. Пора завоёвывать чемпионство

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.
«Мы должны прибавить во всех компонентах. Если говорить об атаке — в агрессии. Более активно дорабатывать каждую шайбу и подтянуть большинство. Были, конечно, хорошие моменты, забивали и реализовывали. Также важна дисциплина и чтобы нам, скажем так, фортануло. Не думаю, что судейство будет ключевым фактором. Оценю шансы в этой встрече 50 на 50. Пожелаю нашей команде успеха и показать свою лучшую игру.
Работа Ларионова? Это звёздный шанс Игоря. Вся страна смотрит за чемпионатом, хочется, чтобы у него всё получилось. Если Ларионов взялся за эту работу, а он настоящий профессионал и авторитет, значит, он готов нести этот груз ответственности. Он может привести нашу сборную к победе. Мы уже заждались, 10 лет без побед. Пора завоёвывать чемпионство», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 января 2021
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