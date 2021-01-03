Дементьев: полуфинал с Канадой — это «свой финал» для обеих команд

Агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Судейство канадских арбитров? По-моему, это вообще непредсказуемый момент. Если подсуживание будет явным, то присутствующий формат МЧМ себя очень сильно дискредитирует. Особенно после прошлогодней ситуации с решением при попадании шайбы в камеру, находящуюся за пределами площадки. Счёт был 3:4, наша команда владела инициативой. Да, у нас тогда случались неоправданные удаления, но они были явными. Вопрос был больше именно к личной дисциплине наших хоккеистов, но тут шайба покидает пределы площадки и удаления нет. Надеюсь, канадские эксперты и болельщики не простят своим судьям что-то подобное. Верю, что здравый смысл победит и судьи будут выполнять свою работу профессионально.



С Канадой даже в открытый хоккей наши ребята смогут сыграть спокойно, и это будет самый зрелищный формат. Одно скажу наверняка. Предстоящая игра — это «свой финал» для обеих команд и все игроки выложатся полностью. В последних двух матчах наша команда практически не играла в силовую, уверен, что в предстоящей встрече борта будут звенеть по-настоящему.



Любая игра – экзамен. Побеждать нужно уметь и фаворитов, и аутсайдеров. Хоккеисты хотят играть с Игорем Николаевичем за страну и за него, он доходчиво и ясно объясняет игрокам, чего ждёт от них в матче. Как ни странно, но игра – лишь ступень к достижению результата. Уже потом, в случае победы, будет неважно, кто был на пути, но престижно и приятно, если обыграна будет именно Канада. Удачи нашим ребятам, тренерам, всем болельщикам», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.