Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Видеообзоры четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира – 2021 по хоккею

Видеообзоры четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира – 2021 по хоккею
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

В Эдмонтоне состоялись четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. После завершения последнего матча определились полуфинальные пары МЧМ-2021: американская сборная сыграет с командой Финляндии, а сборная России — с командой Канады.

Сборная России U20 — сборная Германии U20 — 2:1.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Сборная Финляндии U20 — сборная Швеции U20 — 3:2.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Сборная Канады U20 — сборная Чехии U20 — 3:0.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео можно посмотреть на официальном сайте ИИХФ.

Сборная США U20 — сборная Словакии U20 — 5:2.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Расписание полуфиналов МЧМ-2021:

Россия — Канада (5 января, начало встречи — в 2:00 мск).
США — Финляндия (5 января, начало встречи — в 5:30 мск).

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Швеция вылетела и горюет, а нас ждут два суперполуфинала! Что творится на МЧМ
Команда Игоря Ларионова одолела немцев, но впереди битва с самым принципиальным во все времена соперником.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021