Дубль Терри помог «Торпедо» обыграть в гостях ХК «Сочи»

Нижегородское «Торпедо» обыграло ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвид Немировски.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Торпедо» Крис Терри, оформивший дубль. По два очка в составе победителей набрали Дамир Жафяров (1+1) и Джордан Шварц (0+2). Шайбы у «Сочи» забросили Владислав Валенцов и Даниил Мироманов.

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Это четвёртая кряду победа нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Торпедо» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 5 января.