Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Терри помог «Торпедо» обыграть в гостях ХК «Сочи»

Дубль Терри помог «Торпедо» обыграть в гостях ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвид Немировски.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Торпедо» Крис Терри, оформивший дубль. По два очка в составе победителей набрали Дамир Жафяров (1+1) и Джордан Шварц (0+2). Шайбы у «Сочи» забросили Владислав Валенцов и Даниил Мироманов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртая кряду победа нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Торпедо» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 5 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Мили (Чехович, Жафяров) – 08:10' (5x5)   1:1 Валенцов (Гараев, Колготин) – 12:37' (5x5)   1:2 Жафяров (Уайдман) – 19:47' (5x4)   1:3 Пайгин (Варнаков) – 36:52' (5x4)   1:4 Терри (Орлов, Шварц) – 40:43' (5x5)   1:5 Терри (Шенфельд, Шварц) – 54:24' (5x5)   2:5 Мироманов – 56:29' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021