Дубль Терри помог «Торпедо» обыграть в гостях ХК «Сочи»
Нижегородское «Торпедо» обыграло ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвид Немировски.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Торпедо» Крис Терри, оформивший дубль. По два очка в составе победителей набрали Дамир Жафяров (1+1) и Джордан Шварц (0+2). Шайбы у «Сочи» забросили Владислав Валенцов и Даниил Мироманов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртая кряду победа нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Торпедо» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 5 января.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Мили (Чехович, Жафяров) – 08:10' (5x5) 1:1 Валенцов (Гараев, Колготин) – 12:37' (5x5) 1:2 Жафяров (Уайдман) – 19:47' (5x4) 1:3 Пайгин (Варнаков) – 36:52' (5x4) 1:4 Терри (Орлов, Шварц) – 40:43' (5x5) 1:5 Терри (Шенфельд, Шварц) – 54:24' (5x5) 2:5 Мироманов – 56:29' (5x4)
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