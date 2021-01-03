Форвард ЦСКА Максим Шалунов продлил результативную серию в КХЛ до 7 матчей

ЦСКА обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

В концовке первого периода шайбу забросил форвард «армейцев» Максим Шалунов. Таким образом, 27-летний россиянин продлил результативную серию в КХЛ до 7 матчей. В 35 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 26 (14+12) очков при показателе полезности «+16».

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» в Хельсинки — с ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 5 января.