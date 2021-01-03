Питерс — о матче с «СЮ»: абсолютно равная игра, исход решил один момент

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ).

«Абсолютно равная игра. Исход всего матча решил один реализованный момент, оба вратаря сыграли потрясающе. С чем связано отсутствие Шумакова, Секстона и Арзамасцева? Шумаков получил небольшое повреждение на тренировке, мы сейчас ждём результаты его обследования. Что касается Секстона, у нас сейчас шесть иностранцев в составе, кто-то один вынужден пропускать матч, сегодня им был Дэн. Арзамасцев попал под ротацию, после перерыва мы попытались использовать двух молодых игроков. Мы играем в семь защитников, сегодня получилось так, что Захар пропускал игру.

Хольцер пропустил определённое количество матчей, к сегодняшней игре он подошёл в отличной форме, мне понравилось, как он работал. Мы решили поставить его в первую пару с Трямкиным, потому что не хотели разбивать пару Дженовей — Зборовский: у них всё хорошо. Попробовали такое сочетание, мне очень понравилось, как они сегодня отыграли. У «Салавата Юлаева» потрясающая бригада большинства, мы хорошо им противостояли. Я считаю, что эксперимент получился достаточно удачным», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.