Ларионов: по Аскарову нет вопросов. Третьяк ярче проявлял лучшие качества в важных матчах

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов выразил полную уверенность в голкипере Ярославе Аскарове, игру которого неоднозначно оценивали по ходу молодёжного чемпионата мира.



«Из своей практики могу сказать про таких вратарей, как Третьяк, Гашек, Вернон, — чем матч важнее, чем соперник сильнее, тем ярче они проявляли свои лучшие качества. По Аскарову вопросов вообще нет никаких. Он ведущий игрок команды. Не вратарь, а именно игрок, который свой опыт, спокойствие и отношение к делу переносит на всю команду. Я не хочу говорить про минусы, они есть у всех. Но плюсов у него гораздо больше. Конечно, мы не должны бросать его в одиночестве. Но мы знаем, что, когда нужно, он подтащит и сделает свою работу на отлично. У нас полная уверенность в этом парне. А от критики никуда не деться, это спорт и это часть нашего бизнеса», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Читал, что создали новую «Красную машину». Жду, что с канадцами Россия полетит вперёд» Прошлогодняя сборная нравилась Брызгалову больше. Он видит изъяны в игре Аскарова, но не считает Канаду сильнее и верит в честность судей.