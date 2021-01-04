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Ларионов: Россия отказалась от полноценной тренировки — у нас вчера был сумасшедший матч

Ларионов: Россия отказалась от полноценной тренировки — у нас вчера был сумасшедший матч
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала МЧМ-2021 со сборной Канады.

«Россия — Канада — игра особой важности вне зависимости от того, на каком уровне этот матч. Это историческая битва между двумя странами, которая возвращает нас во времена Суперсерии. Это тот матч, в котором каждый хочет участвовать, который хочется смотреть. Мы готовы к большому вызову, готовы показать хороший хоккей. Ключи к победе? Командное усилие. Владение шайбой, плотная игра в обороне и креативность.

Туриньи сказал, что прошлогодняя сборная России и нынешняя — это день и ночь? Прежде всего это две разные команды. Почему мы отказались от полноценной тренировки перед полуфиналом? У нас вчера был сумасшедший матч», — сказал Ларионов в интервью корреспонденту TSN Марку Мастерсу.

«Готовы нанести Канаде первый шлепок». Смелое интервью с Ларионовым перед полуфиналом МЧМ
По Аскарову у наставника нет никаких вопросов. А будет ли играть Чинахов, пока неизвестно.
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