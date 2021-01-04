Ларионов: Россия отказалась от полноценной тренировки — у нас вчера был сумасшедший матч

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала МЧМ-2021 со сборной Канады.
«Россия — Канада — игра особой важности вне зависимости от того, на каком уровне этот матч. Это историческая битва между двумя странами, которая возвращает нас во времена Суперсерии. Это тот матч, в котором каждый хочет участвовать, который хочется смотреть. Мы готовы к большому вызову, готовы показать хороший хоккей. Ключи к победе? Командное усилие. Владение шайбой, плотная игра в обороне и креативность.
Туриньи сказал, что прошлогодняя сборная России и нынешняя — это день и ночь? Прежде всего это две разные команды. Почему мы отказались от полноценной тренировки перед полуфиналом? У нас вчера был сумасшедший матч», — сказал Ларионов в интервью корреспонденту TSN Марку Мастерсу.
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