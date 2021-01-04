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Московское «Динамо» взяло 26 игроков на выезд по маршруту Рига — Казань

Московское «Динамо» взяло 26 игроков на выезд по маршруту Рига — Казань
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» отправилось на выезд по маршруту Рига — Казань, сообщается на официальном сайте клуба. Тренерский штаб Владимира Крикунова взял в поездку 26 игроков. Бело-голубым предстоит встретиться с рижскими одноклубниками (4 января) и «Ак Барсом» (6 января).

Голкиперы: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Эмиль Гарипов.

Защитники: Егор Аланов, Егор Зайцев, Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Михал Чайковски, Юусо Хиетанен, Артём Волков, Андрей Прибыльский, Иван Верещагин.

Нападающие: Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Иван Игумнов, Андрей Алексеев, Владислав Ефремов, Иван Муранов, Илья Шипов, Илья Круглов, Егор Брызгалов, Олег Зайцев, Семён Панкратов, Дмитрий Рашевский.

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