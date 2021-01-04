Светлов — о 15-очковом отставании от зоны плей-офф: у «Амура» остаются шансы

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:5 Б). После этого поражения отставание хабаровской команды от восьмого места в Восточной конференции, которое как раз занимает «Барыс», возросло до 15 очков.
«Поздравляю всех с Новым годом, благодарю наших болельщиков. Очень рад, что они вернулись на трибуны. В матче было хорошее движение, были ошибки в нашей игре. Встреча получилась содержательной, держала в напряжении до последней секунды.
Жалко, что проиграли в серии бросков. Получить два очка было бы лучше. Мы готовились к жёсткой игре, сейчас идёт борьба за попадание в плей-офф. И у нас остаются шансы. Сейчас каждый матч как в плей-офф, эмоции бьют через край», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.
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