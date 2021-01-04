«Барыс» в результативном матче в серии буллитов обыграл «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 5:4 Б в пользу команды Юрия Михайлиса.
Гости открыли счёт на 13-й минуте первого периода усилиями Мэтта Фрэттина. Спустя минуту нападающий «Барыса» Антон Сагадеев получил удаление до конца матча за атаку в область головы и шеи, а форвард «Амура» Александр Полунин восстановил равновесие. Под занавес отрезка Дмитрий Лугин реализовал большинство и вывел «тигров» вперёд.
На 28-й минуте матча чешский защитник Михал Йордан упрочил перевес хабаровского клуба, но гости смогли отыграться благодаря голам Павла Акользина и Романа Старченко. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Сергея Терещенко точным броском ответил Никита Михайлис. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, в которых точнее были гости.
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