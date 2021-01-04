Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» в результативном матче в серии буллитов обыграл «Амур»

«Барыс» в результативном матче в серии буллитов обыграл «Амур»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 5:4 Б в пользу команды Юрия Михайлиса.

Гости открыли счёт на 13-й минуте первого периода усилиями Мэтта Фрэттина. Спустя минуту нападающий «Барыса» Антон Сагадеев получил удаление до конца матча за атаку в область головы и шеи, а форвард «Амура» Александр Полунин восстановил равновесие. Под занавес отрезка Дмитрий Лугин реализовал большинство и вывел «тигров» вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2021, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
Б
Барыс
Нур-Султан
0:1 Фрэттин (Панюков) – 12:52' (5x5)   1:1 Полунин – 14:25' (5x5)   2:1 Лугин (Бутузов, Пьянов) – 17:40' (5x4)   3:1 Йордан (Корягин, Зогорна) – 27:49' (5x5)   3:2 Акользин (Диц, Мусоров) – 32:54' (5x5)   3:3 Старченко (Блэкер, Михайлис) – 34:41' (5x5)   4:3 Терещенко (Пьянов) – 52:10' (5x4)   4:4 Михайлис (Акользин, Диц) – 52:55' (5x5)   4:5 Старченко – 65:00' (ПБ)

На 28-й минуте матча чешский защитник Михал Йордан упрочил перевес хабаровского клуба, но гости смогли отыграться благодаря голам Павла Акользина и Романа Старченко. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Сергея Терещенко точным броском ответил Никита Михайлис. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, в которых точнее были гости.

Светлов: матчи с «Барысом» и «Куньлунем» определят амбиции «Амура»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021