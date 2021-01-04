Кравчук — о полуфинале со сборной Канады: если всё получится, будем в финале

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.
«Год назад в решающем матче с Канадой российская сборная качественно сыграла в наш фирменный атакующий хоккей, во многих эпизодах команда доминировала. Имеет смысл оттолкнуться от той игры, хотя, возможно, молодёжка-2020 была более сбалансированной, чем нынешняя.
К букмекерам отношусь очень спокойно, особенно в молодёжном хоккее, где очень многое зависит от эмоций и даже от случая. Лучший пример – четвертьфинал Швеция – Финляндия, когда явные фавориты шведы уверенно вели – 2:0, а потом рассыпались.
У меня нет никаких сомнений, что у сборной России есть неплохие шансы на победу над Канадой. Нужно провести лучший матч на турнире – и в плане тактики, и в плане игровой дисциплины. Если всё получится, то будем в финале», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.
- 4 января 2021
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