Фетисов — о МЧМ-2021: я не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что не смотрит матчи молодёжного чемпионата мира—2021.
«Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас — это экология, будущее человечества. Спорт отошёл на 10-й план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05:00 и смотреть матч Россия — Германия», — рассказал Фетисов «RT на русском».
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира—2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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