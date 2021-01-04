Официальный сайт НХЛ: Ларионов прививает сборной России очень североамериканский стиль

Франкоязычный обозреватель официального сайта НХЛ Гийом Лепаж прокомментировал предстоящее соперничество между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира–2021.

«Снова Россия — Канада, годом позже, но на шаг раньше. Впервые за шесть лет молодёжную сборную России возглавил не Валерий Брагин. Скорее для Игоря Ларионова сработала былая слава выступлений за «Ред Уингз», который теперь стоит за скамейкой запасных и прививает своей команде очень североамериканский стиль игры. Ларионов сказал, что у него были долгие беседы со Скотти Боумэном накануне своего первого крупного турнира в качестве главного тренера. Поэтому нет причин долго искать источник вдохновения.

Если Канаде удастся нейтрализовать нападение соперника, то ещё одной задачей станет переиграть голкипера Ярослава Аскарова. Он не выглядит непобедимым, но имеет репутацию стойкого бойца в сложных, решающих матчах. У канадцев есть Девон Леви, который пока является лучшим вратарём МЧМ, но он пока не сыграл свой решающий матч и, тем более, не играл с соперником, чей вратарь был бы лучшим хоккеистом у оппонента», — отметил Лепаж.