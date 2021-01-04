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КХЛ дисквалифицировала нападающего «Витязя» Фёдора Малыхина на один матч

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Витязя» Фёдора Малыхина на один матч
Хоккей / КХЛ 0
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Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Витязя» Фёдора Малыхина на один матч, сообщает официальный сайт организации.

«Локомотив» — «Витязь». Время — 52:46. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Фёдора Малыхина по п.1.14. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, — дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Лига также приняла решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Антона Сагадеева по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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