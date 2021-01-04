Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий продлил результативную серию в КХЛ до 6 матчей

Рижское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Петериса Скудры.

В середине первого периода шайбу забросил форвард бело-голубых Дмитрий Яшкин, ассистировал которому Дмитрий Кагарлицкий. Таким образом, 31-летний россиянин продлил результативную серию в КХЛ до 6 матчей. В 41 матче регулярного чемпионата форвард набрал 30 (9+21) очков при показателе полезности «+11».

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижане 7 января дома встретятся с минскими одноклубниками, а москвичи 6 января в Казани — с «Ак Барсом».