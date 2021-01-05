Обозреватель The Hockey News: Аскарову надо быть идеальным, если он останется на льду

Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал игру голкипера сборной России Ярослава Аскарова в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира со сборной Канады.



«Это был не самый яркий период в исполнении Ярослава Аскарова. Сначала ему забили прекрасным броском, во втором моменте у него не было особых шансов, в третьем он должен был помогать, но сборная России всё равно пропустила. Аскарову нужно быть идеальным в оставшиеся 40 минут, если он, конечно, останется в воротах в начале второго периода», — отметил Эллис.



После 20 минуты игры сборная Канады выигрывает со счётом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Голкипер сборной России Аскаров выпустил клюшку из рук, канадцы забросили вторую шайбу