Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Обозреватель The Hockey News: Аскарову надо быть идеальным, если он останется на льду

Обозреватель The Hockey News: Аскарову надо быть идеальным, если он останется на льду
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал игру голкипера сборной России Ярослава Аскарова в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира со сборной Канады.

«Это был не самый яркий период в исполнении Ярослава Аскарова. Сначала ему забили прекрасным броском, во втором моменте у него не было особых шансов, в третьем он должен был помогать, но сборная России всё равно пропустила. Аскарову нужно быть идеальным в оставшиеся 40 минут, если он, конечно, останется в воротах в начале второго периода», — отметил Эллис.

После 20 минуты игры сборная Канады выигрывает со счётом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Голкипер сборной России Аскаров выпустил клюшку из рук, канадцы забросили вторую шайбу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021