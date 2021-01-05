Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последнее золото — 10 лет назад

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0
Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
С тех пор россияне четырежды уступали в решающей встрече и ещё четыре раза побеждали в матче за третье место. В 2018 году сборная России выбыла с мирового первенства на стадии четвертьфинала, проиграв команде США.
В ночь с 5 на 6 января команда Игоря Ларионова сыграет за бронзовые медали с проигравшим во втором полуфинале МЧМ-2021, в котором встретятся сборные США и Финляндии.
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