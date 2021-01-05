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Сборная России впервые в истории МЧМ в двух матчах на турнире не забила голов

Сборная России впервые в истории МЧМ в двух матчах на турнире не забила голов
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.

Сборная России впервые в истории МЧМ в двух матчах на турнире на смогли забить голов. Россияне не смогли отличиться в игре с национальной командой Чехии на групповом этапе (0:2) и в полуфинале с Канадой (0:5).

Ранее сообщалось, что во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.

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Второй и четвёртый голы наша сборная получила после того, как вратарь оставался без клюшки.
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