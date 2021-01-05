Ларионов: когда играешь с Канадой, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира 2021 года с командой Канады (0:5).

«Когда ты играешь с Канадой, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Это очень сильная команда, которая никому не проиграла. Мы хотели держать шайбу больше, контролировать игру. Этого не получилось.

Удаление Подколзина стало ключевым моментом? Трудно, когда ты получаешь четыре минуты. Мы выстояли две минуты, играли неплохо, но эти вещи происходят, это играет большую роль. Удаления играют важную роль, мы дали сопернику возможность забить гол. Может, нам не хватило усилий и мастерства, перевести игру в их зону. Сбить темп, перевести игру в их зону", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.