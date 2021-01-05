Кожевников: Ларионов – великий хоккеист, но здесь нужно быть великим тренером

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение молодёжной сборной России в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«С одной стороны, для меня это очень неприятный сюрприз. Всё-таки у нынешней молодёжной сборной страны просматривался потенциал. И не только на Кубке Карьяла, уровень которого можно обсуждать, но и на самом чемпионате мира, в матчах со сборными США и Швеции. Кроме того, наши хоккеисты приехали в Эдмонтон с хорошей игровой практикой, в том числе в КХЛ – в отличие от североамериканских соперников, у которых все турниры были отменены.



С другой стороны, определённые опасения перед полуфиналом возникали. Не было ощущения, что по ходу чемпионата мира российская команда растёт, все матчи складывались тяжело, играли без запаса. Вспомните два матча с канадцами – контрольный и полуфинальный, соперник за две недели очень прилично добавил. Соперник, но не мы.

Работа Ларионова? Игорь – великий хоккеист, но здесь нужно быть великим тренером. Повторюсь, подводить итоги будем после завершения всего турнира. Но мне показалось, что в полуфинале с Канадой надо было идти на войну, а не за удовольствием, о котором так много говорил тренерский штаб. Наверное, в плане понимания значимости матча, настроя на сражение с канадцами и выбора слов это была ошибка. Удовольствие в таких больших матчах получаешь потом – и от счёта на табло. А этот счёт вытягивается на жилах, на надрыве, на игровом подвиге, к которому оказались не готовы", – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.