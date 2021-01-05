Р. Ротенберг: никто не согласен с поражением, но Россия идёт в лидерах. Есть стабильность

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал поражение молодёжной сборной России в полуфинале чемпионата мира 2021 года с командой Канады (0:5).

«За последние 11 лет мы десять раз играли в полуфинале, это высокие показатели. Никто не согласен с этим поражением, но мы постоянно идем в лидерах. Есть стабильность, но в то же время есть и над чем работать, золото — это то, к чему всегда стремится сборная России. В течение многих лет была проделана огромная работа, поэтому в этой ситуации нужно поддержать тренерский штаб и игроков и максимально подготовиться к матчу за третье место.

Подводить итоги турнира пока рано, сейчас нужно готовиться к игре за бронзовые медали, в данный момент это самый важный матч для нас. Счет этой встречи на табло, но завтра важная игра, сейчас нужно всем поддержать команду. Тренерский штаб сделает необходимые выводы из поражения, турнир не закончился.

Поражение всегда сирота, а у победы много отцов. Очень много деталей, тут надо разговаривать с тренерским штабом. Внутри много вопросов, которые нужно обсуждать и разговаривать. Мы все понимаем, что у нас ноль голов за два матча со сборной Канады, но разбор будем проводить уже после матча за бронзу, это будет правильно для команды", — цитирует Ротенберга ТАСС.