Ньюхук — о 5:0 в матче со сборной России: хорошее начало матча предопределило результат

Нападающий сборной Канады Алекс Ньюхук прокомментировал победный полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной России (5:0).
«У нас получилось хорошее начало матча, было много энергии, мы давили на соперника. Это предопределило результат. Кроме этого, надо отметить нашу игру в обороне. Все играли максимально сконцентрированно. Да, я не играл в предыдущем матче. Пришлось смотреть на партнёров и надеяться, что смогу вернуться на лёд», — передаёт слова Ньюхука корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Сборная Канады на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0). Таким образом, канадцы выиграли пять матчей на турнире с общим счётом 41:4. В финале турнира Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.
- 5 января 2021
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