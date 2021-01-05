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Ньюхук — о 5:0 в матче со сборной России: хорошее начало матча предопределило результат

Ньюхук — о 5:0 в матче со сборной России: хорошее начало матча предопределило результат
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий сборной Канады Алекс Ньюхук прокомментировал победный полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной России (5:0).

«У нас получилось хорошее начало матча, было много энергии, мы давили на соперника. Это предопределило результат. Кроме этого, надо отметить нашу игру в обороне. Все играли максимально сконцентрированно. Да, я не играл в предыдущем матче. Пришлось смотреть на партнёров и надеяться, что смогу вернуться на лёд», — передаёт слова Ньюхука корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Сборная Канады на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0). Таким образом, канадцы выиграли пять матчей на турнире с общим счётом 41:4. В финале турнира Канада встретится с победителем пары США – Финляндия.

Автор первого гола в ворота сборной России мог пропустить полуфинальный матч из-за травмы
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