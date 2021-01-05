Сборная США стала вторым финалистом МЧМ-2021, обыграв Финляндию в яркой концовке игры

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась вторая полуфинальная встреча молодёжного чемпионата мира между сборными США и Финляндии, которая завершилась победой номинальных хозяев льда со счётом 4:3.
В составе Соединённых Штатов заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. У финнов – дубль на счету Каспера Симонтайваля, ещё одна шайба у Рони Хирвонена.
К середине 3-го периода сборная США вела в счёте 3:1, однако на 12-й минуте финны сократили отставание, а на 17-й минуте, реализовав численное большинство, сравняли счёт. Но за минуту до конца основного времени встречи американцы вновь вышли вперёд в счёте и удержали преимущество до финальной сирены.
Таким образом, в финале МЧМ-2021 сборная США встретится со сборной Канады, обыгравшей в первом полуфинале сборную России со счётом 5:0.
Напомним, что на групповой стадии турнира сборная США уступила сборной России в дебютной игре (3:5), а затем одержала победы над Австрией (11:0), Чехией (7:0) и Швецией (4:0). В 1/4 финала американцы оказались сильнее Словакии – 4:1.
- 5 января 2021
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