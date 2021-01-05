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Сборная США стала вторым финалистом МЧМ-2021, обыграв Финляндию в яркой концовке игры

Сборная США стала вторым финалистом МЧМ-2021, обыграв Финляндию в яркой концовке игры
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась вторая полуфинальная встреча молодёжного чемпионата мира между сборными США и Финляндии, которая завершилась победой номинальных хозяев льда со счётом 4:3.

В составе Соединённых Штатов заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. У финнов – дубль на счету Каспера Симонтайваля, ещё одна шайба у Рони Хирвонена.

К середине 3-го периода сборная США вела в счёте 3:1, однако на 12-й минуте финны сократили отставание, а на 17-й минуте, реализовав численное большинство, сравняли счёт. Но за минуту до конца основного времени встречи американцы вновь вышли вперёд в счёте и удержали преимущество до финальной сирены.

Таким образом, в финале МЧМ-2021 сборная США встретится со сборной Канады, обыгравшей в первом полуфинале сборную России со счётом 5:0.

Напомним, что на групповой стадии турнира сборная США уступила сборной России в дебютной игре (3:5), а затем одержала победы над Австрией (11:0), Чехией (7:0) и Швецией (4:0). В 1/4 финала американцы оказались сильнее Словакии – 4:1.

U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 05:30 МСК
США U20
Окончен
4 : 3
Финляндия U20
1:0 Тюркотт (Калиев, Фэйбер) – 12:39' (5x5)   1:1 Симонтайваль (Пуутио, Хейнола) – 14:06' (5x4)   2:1 Фариначчи (ЛаКомбе) – 35:53' (5x5)   3:1 Болди (Зеграс, Кофилд) – 37:00' (5x4)   3:2 Симонтайваль (Пуутио, Хелениус) – 51:38' (5x5)   3:3 Хирвонен (Лунделль, Хейнола) – 56:17' (5x4)   4:3 Калиев (Тюркотт, Сандерсон) – 58:44' (5x5)
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