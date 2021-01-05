Канада сыграет с США в финале молодёжного чемпионата мира — 2021

В Эдмонтоне состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В первом полуфинале сборная России потерпела разгромное поражение от команды Канады (0:5). Следом сборная США переиграла команду Финляндии (4:3).

Таким образом золотые медали мирового первенства разыграют сборные Канады и США. Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало встречи — в 05:30 мск. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.