Подколзин может заключить контракт с «Ванкувером» после 30 апреля и сыграть в сезоне НХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг заявил, что клуб рассчитывает заключить соглашение с форвардом СКА Василием Подколзиным после 30 апреля, когда у российского хоккеиста истечёт контракт в КХЛ.



Таким образом, 19-летний россиянин может сыграть в НХЛ в сезоне-2020/2021, который стартует 13 января. По словам Беннинга, «Кэнакс» надеются, что участие Подколзина в молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне поможет ему подготовиться к матчам в НХЛ.



«Ванкувер» выбрал нападающего в первом раунде драфта-2019 под десятым номером. На проходящем в Канаде МЧМ-2021 Подколзин является капитаном сборной России. После разгромного поражения в полуфинале со сборной Канады (0:5) Василий включили в тройку лучших игроков российского молодёжки на МЧМ.

Аскаров, Чистяков и Подколзин признаны лучшими игроками сборной России на МЧМ-2021