Бадюков: выиграть бронзу всегда приятно. Россия должна победить Финляндию

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков рассказал об ожиданиях от матча за бронзу молодёжного чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
«Выиграть бронзу всегда приятно — заканчиваешь турнир победой. Думаю, Россия должна победить Финляндию, собрать все силы. Для многих в нашей команде этот матч будет последним за молодёжную сборную. Дальше идёт взрослый хоккей. Ребята понимают, что это будет за матч и как они должны сыграть. Есть хороший пример — матч со Швецией. Очень важно взять бронзу», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
- 5 января 2021
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