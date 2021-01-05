Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бадюков: выиграть бронзу всегда приятно. Россия должна победить Финляндию

Бадюков: выиграть бронзу всегда приятно. Россия должна победить Финляндию
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков рассказал об ожиданиях от матча за бронзу молодёжного чемпионата мира между сборными России и Финляндии.

«Выиграть бронзу всегда приятно — заканчиваешь турнир победой. Думаю, Россия должна победить Финляндию, собрать все силы. Для многих в нашей команде этот матч будет последним за молодёжную сборную. Дальше идёт взрослый хоккей. Ребята понимают, что это будет за матч и как они должны сыграть. Есть хороший пример — матч со Швецией. Очень важно взять бронзу», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

Главный тренер сборной Финляндии поделился ожиданиями от матча с Россией на МЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021