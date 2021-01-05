Депутат Лебедев: мы должны сказать спасибо сборной России, что дошли до полуфинала МЧМ

Российский депутат Игорь Лебедев прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«У нас очень странные люди, болельщики и представители СМИ. Когда команда выигрывает в любом виде спорта, мы готовы носить спортсменов на руках, чуть ли не возносить до небес. Стоит спортсмену оступиться, и мы готовы всех расстрелять. Что это за бред? Когда наша молодёжь выиграла первую игру против сборной США, все уже хотели повесить им золотые медали на грудь и кричали о будущих чемпионах.

Сейчас же сборная России проиграла более сильной, крепкой и организованной команде. Будем бороться за бронзовые медали. Мы им спасибо должны сказать, потому что дошли до полуфинала. Уровень современного хоккея очень вырос: те сборные, которые ещё недавно не представляли интереса с точки зрения хоккея, как Германия, последние годы являются серьёзными соперниками. Давайте будем честны, наша сборная помучилась с немцами в четвертьфинале. Не понимаю истерию, которую развернули в СМИ. Мы проиграли сборной ЮАР или Кувейта, что ли, которые только вчера клюшки в руки взяли? Нет, мы проиграли ведущей мировой хоккейной державе. Скажем спасибо ребятам за выступление и будем верить, что в следующем году они дойдут до финала», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.