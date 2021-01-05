Бесхарактерный советский хоккей. Почему канадцы разнесли философию Ларионова в пух и прах

Вот меньше всего сейчас хочется обсуждать причины провала сборной России на МЧМ. Забыть бы про эти 0:5, стереть их из памяти и в информационном вакууме дождаться нового турнира и новой надежды на российскую команду. Но особенности профессии обязывают говорить прямо сейчас, невзирая на горечь и разочарование. Причём говорить прямо, без экивоков.

Так вот, повторю ещё раз, наша сборная обделалась. А вместе с ней тот же конфуз случился и со всеми нами — людьми, которые верили в Россию и в её новый стиль, прививаемый Ларионовым. И ваш покорный слуга в этом списке на первом месте.

Обделались. Канада раскатала наших в полуфинале МЧМ, а где был русский характер? Оглушительное поражение команды Игоря Ларионова. Обещали канадцам шлепок, а получили полную авоську.

Стиль-то у России был, и он действительно отличался от модели игры по Брагину. Комбинации, раскаты, лёгкость, командное взаимодействие. Пресловутый советский хоккей. Над этим выражением сейчас злорадствуют критики, но я не собираюсь сейчас открещиваться от симпатии той философии, которую пытался донести до игроков Ларионов. Да, она не сработала в самый нужный момент (и на то есть причины, о которых позже), но благодаря ей некоторые из нас заново влюбились в хоккей. После душных схем и систем, навязываемых тренерами в КХЛ, в молодёжке мы увидели лёгкость, свободу, некий романтизм, из-за которого люди и заболевают этим видом спорта. Эту волну мы поймали после Кубка Карьяла, вознесли на её гребне наших хоккеистов и понесли к золоту МЧМ, но разбились о жёсткий канадский скалистый берег. Да так сильно, что теперь, по старой русской традиции, готовы перечеркнуть всё и устроить новую мини-революцию. Выгнать, разогнать, система прогнила, я же говорил…

Но давайте не будем вмешиваться в беснование антагонистов российской сборной — у них сейчас праздник. Лучше пока просто разобраться в причинах столь оглушительного поражения. Как же так вышло: у России есть и тренер с симпатичной, нравящейся хоккеистам моделью игры, есть неплохой состав, в котором, может быть, не так много таланта, зато есть баланс (а это даже важнее при системе), атмосфера в коллективе невероятная, а на выходе — 0:5 в полуфинале?

Попробую назвать причины. Для начала — про стиль. То, что Ларионов учил наших игроков любить хоккей, а не работать в него, — это правильно и здорово. Профессор думал не только о результате, но и о болельщиках, а также о статусе российской сборной. Никто бы даже не пискнул в сторону Игоря Николаевича, если бы Россия играла так, как он позиционировал на пресс-конференциях. Но что-то не работало.

Мне кажется, чтобы играть в хоккей по Ларионову, команда должна находиться в его руках довольно продолжительный отрезок времени. Либо же члены этой команды (если мы говорим про сборную) должны играть в то же самое в своих клубах. Но ни то, ни другое условие сейчас не может быть выполнено. В КХЛ молодёжь, как правило, зажата в тиски требовательных систем либо же вовсе протирает скамейки, а долго работать с игроками в национальной команде в принципе невозможно. Вещи, которыми пытался поделиться Ларионов, нужно впитать, пропустить через себя, а на это нужно время, которого у Профессора не было.

«Не ожидали, что так быстро пропустим первый гол». Как Ларионов объяснил 0:5 от Канады Главный тренер молодёжной сборной России держался достойно и даже ответил на вопрос о возможной отставке.

Игорь Николаевич как будто не учёл этот момент. Возможно, злую шутку с ним сыграл Кубок Карьяла, где россияне, едва собравшись, укатали три взрослые сборные почти без шансов для них. Показалось, что и на МЧМ будет так же, но увы… За неимением возможности полноценно насадить зёрна своей философии, Ларионову нужно было бить и в другие точки, чтобы сделать команду не только красивой, но и дееспособной. Упирать на характер, на силу воли, на умение терпеть и кусаться, сражаться на льду, а не только эстетски катить по нему, контролируя шайбу.

Помимо стиля у любой команды должна быть ещё и бойцовская жилка. За неё мы так любили молодёжки Валерия Брагина. Ларионов же показал себя отличным философом, но слабым психологом. Причём насторожили слова Профессора ещё перед игрой с Канадой.

«Готовы нанести Канаде первый шлепок». Смелое интервью с Ларионовым перед полуфиналом МЧМ По Аскарову у наставника нет никаких вопросов. А будет ли играть Чинахов, пока неизвестно.

Кажется, переборщил Ларионов с пафосом, слишком самоуверенно решил плясать только от своей печки, не принимая во внимание особенности канадской философии. Сообщил, что «нужно сыграть так, как играли, когда были детьми», но мы не услышали от тренера про необходимость терпеть и умирать на льду, вытаскивать победу на жилах, если придётся.

И, судя по всему, не услышали такой установки и хоккеисты. Они вышли спокойно комбинировать и играть в пас, но моментально были смяты агрессивными канадцами и быстро опустили руки, а Ларионов после матча заявил: «Мы не ожидали такого начала». Да как же это, Игорь Николаевич, не ожидали-то? Сборная Канады, домашний турнир, матч против русских, гориллы из клетки… Ну классика же?

Наши сыграли мягкотело, без внутреннего стержня. И вопросы не только к парням, но и к Ларионову. Стиль стилем, а кто будет вытаскивать из подопечных характер? Да, для этого надо где-то накричать, а где-то, может быть, и оскорбить, но это не в правилах нынешнего тренера молодёжки. Очень демократичный подход, вот только действенен ли он, когда у тебя в составе нет 25 молодых людей, способных реально доминировать в матче с мощными канадцами?

«Либо физика, либо что-то не так между ушей». Что пишут в Канаде о разгроме нашей сборной Канадцы играли «от берега до берега», в свой любимый хоккей. Во что играли наши, осталось загадкой для всех.

Россия вышла играть в хоккей, Канада — топтать соперника и выгрызать своё место в финале. Вот и вся разница. На этом контрасте стало видно, что у нашей команды нет ни характера, ни плана «Б», ни каких-либо ещё инструментов, чтобы переломить неудачный матч.

Больше всего расстроило, что парни как будто испугались канадцев. А ведь 31 декабря, после победы над шведами, я писал, что Россия идёт в плей-офф МЧМ без дрожи в коленках. Однако время показало, что сломать наши могут только ещё более мягкотелых и красноречивых «тре крунур», а вот с реально боевыми сборными начинаются проблемы. Коленки-то затряслись ещё в третьем периоде четвертьфинала, когда немцы отыграли одну шайбу и прижали наших так, что стало страшно. В конце той встречи подтащил Аскаров, но с Канадой поплыл и Ярослав, и все остальные. Не было бойцов ни на льду, ни на тренерской скамейке. Россия всё-таки стала заложницей своего стиля, и обидно, что возможность этого читалась ещё перед плей-офф. Вышли красоваться, а не умирать за победу — получили полную авоську от злых, рабочих канадцев. Вышли играть, как дети, их и раскатали, как детей, разбомбив в пух и прах философию Ларионова.

Но что теперь делать со всем этим багажом знаний и опыта, который принёс нам МЧМ-2021? Для начала успокоиться, собраться и попробовать обыграть финнов в матче за бронзу. Сделать это будет гиперсложно, так как Финляндия — это улучшенная версия Германии и Чехии, с которыми у наших возникали серьёзные проблемы.

А после турнира будет проведён разбор полётов, определится дальнейшая судьба Игоря Ларионова. На мой взгляд, Профессора всё-таки нужно оставлять главным тренером. У нас на подходе очень талантливые ребята 2003-2004-2005 годов рождения, которые, возможно, больше подойдут под стиль Ларионова, чем нынешнее поколение. Да и «советский хоккей», насколько я понял, это теперь чуть ли не национальная программа, которую курирует лично Роман Ротенберг. Смысл тогда убирать Ларионова, если и дальше от сборной России будут требовать не только результат, но и красивую картинку?

Но либо Ларионову нужно слегка корректировать свои тренерские взгляды, либо нужен человек в штаб, который будет отвечать за мужицкое начало. Который научит молодых ребят биться до последнего, который сможет вытащить из них характер. Такой помощник тренера, который в трудную минуту отодвинет либерального главного и крепким словцом поднимет парней на подвиг. Примерно так в своё время работали в сборной СССР Аркадий Чернышёв и Анатолий Тарасов. Что-то похожее мы видели год назад в Остраве, когда Россией управлял дуэт Брагин — Ларионов.

Кто может быть таким человеком сейчас, я не знаю. Но точно уверен, что система Ларионова, во-первых, совсем не порочна, а во-вторых, нуждается в корректировке. Теоретику нужен практик, философ нуждается в психологе. Если Игорь Николаевич способен расти как тренер и совмещать в будущем в своей модели два разных подхода — замечательно. Но вероятнее всего, ему нужна помощь со стороны, иначе через год нас ждёт новое разочарование при столкновении с суровой реальностью.