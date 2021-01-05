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«Салават Юлаев» — «Авангард»: хозяева забросили после обреза Ковальчука

«Салават Юлаев» — «Авангард»: хозяева забросили после обреза Ковальчука
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает омский «Авангард» (2:2, завершился первый период).

Счёт был открыт на 5-й минуте матча усилиями второго звена хозяев. После обреза Ильи Ковальчука «два в одного» убежали Александр Кадейкин и Владимир Жарков. Кадейкин отдал передачу влево на Жаркова, который расстрелял правый угол ворот Шимона Грубеца.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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