«Салават Юлаев» — «Авангард»: хозяева забросили после обреза Ковальчука

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает омский «Авангард» (2:2, завершился первый период).

Счёт был открыт на 5-й минуте матча усилиями второго звена хозяев. После обреза Ильи Ковальчука «два в одного» убежали Александр Кадейкин и Владимир Жарков. Кадейкин отдал передачу влево на Жаркова, который расстрелял правый угол ворот Шимона Грубеца.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.