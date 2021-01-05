Ковалёв: перерывы в чемпионате ломают игру, мешают сохранить необходимый темп

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).
«Я ожидал подобного результата. Перерывы в чемпионате ломают игру, мешают хоккеистам сохранить необходимый темп. Сегодня победила команда, которая была лучше готова к матчу.
За счёт чего «Куньлунь» стал лучше действовать в атаке по сравнению с осенним отрезком? Наши хоккеисты поняли, что нужно играть проще, перестали постоянно стремиться к «красивому» хоккею. Улучшилось качество передач, возросла нацеленность на ворота соперника», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Северсталь» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 7 января.
- 5 января 2021
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:19
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:26
-
21:00
-
20:35
-
19:42
-
19:34
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:47
-
17:27
-
17:04
-
16:51
-
16:44
-
16:29
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:44
-
15:24