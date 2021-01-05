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Ковалёв: перерывы в чемпионате ломают игру, мешают сохранить необходимый темп

Ковалёв: перерывы в чемпионате ломают игру, мешают сохранить необходимый темп
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).

«Я ожидал подобного результата. Перерывы в чемпионате ломают игру, мешают хоккеистам сохранить необходимый темп. Сегодня победила команда, которая была лучше готова к матчу.

За счёт чего «Куньлунь» стал лучше действовать в атаке по сравнению с осенним отрезком? Наши хоккеисты поняли, что нужно играть проще, перестали постоянно стремиться к «красивому» хоккею. Улучшилось качество передач, возросла нацеленность на ворота соперника», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Северсталь» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 7 января.

«Куньлунь» уступил «Северстали» в домашнем матче КХЛ
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