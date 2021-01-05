Павел Дацюк забросил красивую шайбу с неудобной руки в матче с ЦСКА

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
Счёт в матче был открыт на 4-й минуте первого периода форвардом «Автомобилиста» Павлом Дацюком — 42-летний нападающий отправил шайбу в ворота Александра Шарыченкова красивым броском с неудобной руки.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третье поражение «армейцев» в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 8 января.
- 5 января 2021
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