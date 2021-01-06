Здено Хара провёл первую тренировку в «Вашингтоне»
Вчера, 5 января, новичок «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара провёл первую тренировку в составе столичного клуба во время занятия в тренировочном лагере на льду MedStar Capitals Iceplex.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Ранее 43-летний словацкий хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента. Он подписал с «Кэпиталз» однолетнее соглашение на $ 795 тыс.
Хара провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.
Хара — о переходе в «Вашингтон»: хочу бороться за Кубок Стэнли. Не захотел упускать шанс
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