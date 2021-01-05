Козенс и Зеграс в финальном матче МЧМ-2021 оспорят титул лучшего бомбардира турнира

В Эдмонтоне состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В первом полуфинале сборная России потерпела разгромное поражение от команды Канады (0:5). Следом сборная США переиграла команду Финляндии (4:3).
Таким образом, золотые медали мирового первенства разыграют сборные Канады и США. В этом же матче определится и лучший бомбардир чемпионата мира. На данный момент лидерство в гонке бомбардиров делят нападающий сборной Канады Дилан Козенс (8+8) и форвард сборной США Тревор Зеграс (6+10), в активе которых по 16 очков.
Оба хоккеиста могут показать лучший результат в XXI веке по набранным очкам на одном МЧМ. На данный момент лучший результат за два последних десятилетия принадлежит форварду «Сент-Луис Блюз» Брэйдену Шенну, набравшему 18 очков в 2011 году в составе сборной Канады.
- 5 января 2021
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