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Никитин: Гилмор нормально сыграл первый матч. Попов получил травму, у него рассечение

Никитин: Гилмор нормально сыграл первый матч. Попов получил травму, у него рассечение
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2 Б).

«Первую игру Гилмор нормально сыграл, у него давно не было практики. С кем он дальше будет играть, разберёмся позже. Попов получил травму, у него рассечение. Насколько серьёзное, я пока не готов сказать. Посмотрим, как Саня дальше себя будет чувствовать. Юханссона не было в заявке потому, что мы не можем играть в шесть легионеров, это простая математика», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Это третье поражение «армейцев» в последних четырёх встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 8 января.

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