Никитин: Гилмор нормально сыграл первый матч. Попов получил травму, у него рассечение

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2 Б).
«Первую игру Гилмор нормально сыграл, у него давно не было практики. С кем он дальше будет играть, разберёмся позже. Попов получил травму, у него рассечение. Насколько серьёзное, я пока не готов сказать. Посмотрим, как Саня дальше себя будет чувствовать. Юханссона не было в заявке потому, что мы не можем играть в шесть легионеров, это простая математика», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.
Это третье поражение «армейцев» в последних четырёх встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 8 января.
- 6 января 2021
-
03:10
-
02:40
-
02:17
-
02:12
-
01:52
-
01:49
-
00:58
-
00:49
-
00:40
-
00:37
-
00:27
- 5 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:05
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:19
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:26
-
21:00
-
20:35
-
19:42
-
19:34
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:33
-
18:32
-
18:27