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Сборная России U20 впервые в истории МЧМ проиграла в матче за бронзовые медали

Сборная России U20 впервые в истории МЧМ проиграла в матче за бронзовые медали
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Встреча прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч), российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место. Дважды россияне обыгрывали команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

Наши проиграли матч за бронзу на МЧМ. Россия – Финляндия. Онлайн
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