Аскаров впервые за МЧМ-2021 ни разу не выронил клюшку за матч

Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Игра прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров в этой встрече ни разу не потерял клюшку. Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах молодёжного чемпионата мира — 2021. Это случалось хотя бы один раз в каждой из его предыдущих игр на турнире. Пять раз в эти моменты соперник отправлял шайбу в ворота сборной России. Четыре раза свои клюшки отдавали защитники.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).