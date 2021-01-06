Канарейкин: именно этот состав сборной России переоценили перед турниром

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение молодёжной сборной России в матче за бронзу МЧМ-2021 с командой Финляндии (1:4).
«Ехала сборная за победой, получила четвёртое место. Недоработали. Игра с финнами подтвердила, что функционально команда подсела. Игра с Канадой это показывала. Сегодня неплохо начали первый период, он остался за нами. А потом опять все проявилось, финны втянули нас в вязкую игру, которую не смогли переломить. Да и нечем было, было видно, что лица то опустошенные. Очень плохо блокировали броски, аморфно играли защитники на пятаке, не контролировали клюшки, безучастно действовали. Это серьёзные ошибки. Нужно послушать, что скажет Ларионов и штаб. Мы уже 10 лет не выигрываем турнир. Мы переоценили именно этот состав перед турниром, всё время были сравнения, рассказы про звёздных ребят. Это сказывается на игре. Здесь очень тонкая грань в этом возрасте. Относиться надо бережно, а мы очень сильно их превозносим», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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