Ларионов — второй тренер в истории сборной России, не выигравший медали на дебютном МЧМ

Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Встреча прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.



Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч), российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место. Дважды россияне обыгрывали команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории сборной России, не выигравшим медали на дебютном МЧМ. Первым был Юрий Моисеев на молодёжном чемпионате мира – 1993. Тогда турнир проводился по круговой схеме, российская команда заняла шестое место.