Эвандер Кейн поддержал сборную Канады перед матчем с США в финале МЧМ-2021

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн поддержал национальную команду Канады перед матчем с США в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Сегодня вечером битва за золото! Такие прекрасные воспоминания об этом. Золото на турнире 2009. Поехали!», — написал Кейн в своём «твиттере».

Напомним, в первом полуфинале сборная России потерпела разгромное поражение от команды Канады (0:5). Следом сборная США переиграла команду Финляндии (4:3).

Таким образом, золотые медали мирового первенства разыграют сборные Канады и США. Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января, начало встречи — в 5:30 мск. В первом матче игрового дня сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзовые медали турнира.