Сборная Канады впервые на МЧМ пропустила первой и в равных составах

Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах.
Шайбу в ворота Девона Леви забросил форвард Алекс Тюркотт, для которого этот гол стал третьим на турнире. Канада впервые пропустила в равных составах. До этого соперники забивали ей четыре раза, когда играли в большинстве.
До финального матча канадцы никогда не проигрывали в счёте, сделав разницу шайб 41:4. Вратарь Девон Леви до финала не пропускал в матчах плей-офф. В настоящее время лучшим бомбардиром чемпионата продолжает оставаться канадец Дилан Козенс, забросивший 8 шайб. После первого периода счёт 1:0 в пользу американцев.
Ранее на турнире в матче за третье место сборная России уступила Финляндии со счётом 1:4.
- 6 января 2021
-
06:38
-
06:26
-
06:00
-
05:56
-
05:44
-
05:41
-
05:37
-
05:30
-
05:27
-
05:26
-
05:24
-
05:20
-
05:18
-
05:11
-
05:10
-
04:57
-
04:49
-
04:44
-
04:38
-
04:33
-
04:28
-
04:25
-
04:23
-
04:15
-
04:14
-
04:09
-
04:09
-
04:03
-
04:00
-
03:59
-
03:28
-
03:10
-
02:40
-
02:17
-
02:12