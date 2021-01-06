Сборная Канады впервые на МЧМ пропустила первой и в равных составах

Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах.

Шайбу в ворота Девона Леви забросил форвард Алекс Тюркотт, для которого этот гол стал третьим на турнире. Канада впервые пропустила в равных составах. До этого соперники забивали ей четыре раза, когда играли в большинстве.

До финального матча канадцы никогда не проигрывали в счёте, сделав разницу шайб 41:4. Вратарь Девон Леви до финала не пропускал в матчах плей-офф. В настоящее время лучшим бомбардиром чемпионата продолжает оставаться канадец Дилан Козенс, забросивший 8 шайб. После первого периода счёт 1:0 в пользу американцев.

Ранее на турнире в матче за третье место сборная России уступила Финляндии со счётом 1:4.